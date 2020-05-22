Selda Bağcan'dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki
İzmir'de bazı camilerde önceki gün 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından dün de Selda Bağcan'ın okuduğu 'Yuh Yuh' şarkısı çalınmıştı
|22 Mayıs 2020 13:19
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Önceki gün İzmir'de bazı ilçelerde cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün de sözü ve müziği Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan, Selda Bağcan'ın da yorumladığı "Yuh Yuh" çalındı. Selda Bağcan yaşanan olaya tepki gösterdi..
SELDA BAĞCAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki sanatçı Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!" dedi
KAMUOYUNA DUYURUSelda Bağcan (@seldabgcn) May 21, 2020
İZMİRDE CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN BENİM ŞARKIMI DİNLETMİŞLER. TAMAMEN PROVOKATİF BİR EYLEM
ÜLKEYİ BİR YERLERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR.
ŞİDDETLE KINIYORUM!
SELDA BAĞCAN
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