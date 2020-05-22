Selda Bağcan'dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki

Önceki gün İzmir'de bazı ilçelerde cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün de sözü ve müziği Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan, Selda Bağcan'ın da yorumladığı "Yuh Yuh" çalındı. Selda Bağcan yaşanan olaya tepki gösterdi..

SELDA BAĞCAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki sanatçı Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!" dedi