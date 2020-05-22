Oxford'dan corona aşısıyla ilgili kritik açıklama: İkinci faza geçtik
|22 Mayıs 2020 13:22
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınını bitirmek için aşı ve ilaç çalışmaları aralıksız sürerken, bu alanda öne çıkan kurumlardan Oxford Üniversitesi kritik bir açıklama yaptı.
Aşı çalışmalarında birinci fazı tamamladıklarını duyuran uzmanlar, ikinci aşamaya geçtiklerini ifade etti. Bu aşamada 10 bin 260 katılımcıya aşı uygulanacağı belirtilirken, insanlar üzerindeki orta ölçekli etkisi test edilecek. İkinci aşamada farklı yaş gruplarından çocuk ve yaşlıların da bulunacağı öğrenildi.
Söz konusu gelişmeyle ilgili konuşan araştırmanın başındaki isim Prof. Dr. Andrew Pollard, "Çalışmalar başarılı bir şekilde ilerliyor. İkinci fazda geniş çaplı uygulamada koruma sağlayıp sağlamadığını göreceğiz" dedi.
400 MİLYON DOZ ÜRETİM
Oxford Üniversitesi aşı çalışmaları kapsamında Cambridge merkezli ilaç devi AstraZeneca'yla işbirliğine gitmişti. ABD'den 1 milyar dolarlık destek alan şirket, 400 milyon doz aşı üretebileceklerini vurgulamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde sürdürülen 108 aşı çalışması bulunuyor.İLGİLİ HABER
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