Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı yeniden yargılandı
|22 Mayıs 2020 13:28
|Yazdır
Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski öğretmen sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine ikinci kez yargılanmasına başlandı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan sanık Cüneyt S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.
Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı tarafından sanık Cüneyt S'ye, hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ana davayla birleştirme talepli yeni bir iddianame hazırlandığını ve bu iddianamede yeni tanık beyanları ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, bu konudaki savunmasını sordu.
Sanık Cüneyt S, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Hakkımda yeni hazırlanan iddianame henüz bana ulaşmadı. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.
Sanık Cüneyt S, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest (açılmış) soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Berna Laçin'in 'idam' tweetine verilen beraat kararı onandı
16 Ocak 2020 15:20
|Ahmet Altan'a ikinci şok: 5 yıl 11 aylık hapis cezası da onandı
03 Ocak 2020 15:47
|İşçinin 'hileli arabuluculuk' iddiasında yeniden yargılama kararı
29 Aralık 2019 11:34
|İstinaf, 25 Aralık davası sanıklarının cezalarını onadı
19 Aralık 2019 19:47
|İstinaf, Savcı Kiraz'ın katillerine verilen cezayı onadı
22 Kasım 2019 17:53
|İstinaftan, beraat veya takipsizlik kararı almış olanların davalarına yönelik emsal karar
20 Kasım 2019 15:26
|Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması
08 Kasım 2019 15:01
|Kışanak ve Tuncel yeniden hakim karşısında
16 Ekim 2019 17:57
|Şemdinli savcısı Sarıkaya'ya verilen ceza İstinaf'ta onandı
15 Ekim 2019 17:05
|Polise küfreden sanığa mahkemeden beraat
01 Ekim 2019 10:39