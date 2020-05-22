Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
"İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz"
|22 Mayıs 2020 13:31
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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