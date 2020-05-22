Apartman sakinleri binaya tuvaletini yapan kargocudan şikayetçi oldu
Beyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinleri görevliden şikayetçi oldu.
|22 Mayıs 2020 13:34
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Beyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinleri görevliden şikayetçi oldu.
Olay, dün Kulaksız Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Paket teslim etmeye giden kargo görevlisi, paketi teslim ettikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı. Giriş kattaki dairede yaşayanların duvarda ıslaklığı fark etmesi üzerine çocukların duvara tuvaletini yaptığını düşündü.
Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu anlaşıldı. Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu.
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