TSK'dan toplam 19 bin 495 kişi FETÖ'den ihraç edildi
MSB: (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor
|22 Mayıs 2020 14:07
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MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."MSB: Sızma girişiminde bulunan 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB celp işlemlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı
Terörle mücadele başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin video ile basın bilgilendirmesi yapıldı.https://t.co/Zyjc50XYMnhttps://t.co/r8rT98J3XiT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2020
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