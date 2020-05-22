Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
|22 Mayıs 2020 14:10
|Yazdır
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DL 6832 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçtaki Nuran A. (26), Gülçin A. (24), Tekin Y. (43) ve Mesut A'yı (32) çıkardı.
Çevredekiler de suya girerek ekiplerin çalışmasına destek verdi.
Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan Nuran A, Tekin Y. ve Mesut A. yaşamını yitirdi.
Gülçin A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pekdemirli'den hayvancılık destek ödemesi hakkında açıklama
22 Mayıs 2020 13:05
|Ceren daha 17 yaşındaydı, bir cani hayatını çaldı
22 Mayıs 2020 09:09
|Ordu'da ters kelepçe gerginliği
21 Mayıs 2020 23:38
|Polise çarpıp kaçtı, araçtan 34 kilogram esrar çıktı
21 Mayıs 2020 22:31
|Ehliyetsiz sürücü yakalanınca polise bıçakla saldırdı
21 Mayıs 2020 19:19
|Tartıştığı görümcesi ve kendi oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı
21 Mayıs 2020 17:57
|Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı
21 Mayıs 2020 17:55
|Tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü
21 Mayıs 2020 16:54
|Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
21 Mayıs 2020 15:50
|Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
21 Mayıs 2020 13:09