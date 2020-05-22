Ak Partili Bostancı'dan milletvekili transferi açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bostancı, ''Halkın tayin milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz'' dedi.

Teklif olgunlaştığında diğer partilerle de paylaşacaklarını belirten AK Parti Grup Başkanı, ''Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak'' dedi.

Bostancı ayrıca, ''Fakat unutmayalım: herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez'' diyerek sözlerine son verdi.