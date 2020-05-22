Cami hoparlöründen müzik çalınmasına bir tutuklama
İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.
|22 Mayıs 2020 14:54
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İzmir'de birçok caminin hoparlöründen korsan olarak müzik yayınının yapıldığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl eski yöneticisi olduğu öğrenilen Banu Özdemir, dün gözaltına alındı. Özdemir'in sorgusunun ardından tutuklandığı öğrenildi.
Olay, iki gün önce ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki birçok camiden İtalyanca 'Çav Bella' şarkısını yayınladı. Konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili paylaşım yapan CHP İzmir İl eski yöneticisi Banu Özdemir'in "dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alındığını duyurmuştu. Tutuklanan Özdemir, sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşımlar yapmıştı. Camilere yapılan saldırı dün de meydana geldi. Dün yine bazı ilçelerin camilerinden Selda Bağcan şarkısı çalındı.
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