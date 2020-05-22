Google 1 Temmuz'da 'rekabet' savunması yapacak
|22 Mayıs 2020 14:57
|Yazdır
Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının, 1 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik güncellemelerle ve Adwords (Google'ın arama sonuçlarında, iş ortağı sitelerde reklam gösterimi sağlayan pazarlama aracı) reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 1 Temmuz'da yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir ilde daha maske zorunlu oldu
22 Mayıs 2020 16:04
|Silivri Cezaevi'nde 82 hükümlü/tutuklunun testi pozitif çıktı
22 Mayıs 2020 15:56
|RTÜK'ten Sevda Noyan kararı
22 Mayıs 2020 15:43
|Bakanlıktan taksi durakları, şoför ve müşteriler için uyarı afişleri
22 Mayıs 2020 15:39
|İçişleri'nden Ramazan bayramı trafik tedbirleri genelgesi
22 Mayıs 2020 14:36
|TSK'dan toplam 19 bin 495 kişi FETÖ'den ihraç edildi
22 Mayıs 2020 14:07
|MSB celp işlemlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı
22 Mayıs 2020 13:52
|İçişleri Bakanlığı şu ana kadar 416 bin 598 kişiye seyahat izni verdi
22 Mayıs 2020 13:46
|Kitabı namaz kılmak için okuduğunu iddia etti; 'Namaz kılmıyorum' dedi
22 Mayıs 2020 13:24
|Selda Bağcan'dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki
22 Mayıs 2020 13:19