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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 404 milyon dolar azalarak 84 milyar 429 milyon dolara geriledi.
 22 Mayıs 2020 15:13
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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 404 milyon dolar azalarak 84 milyar 429 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 255 milyon dolar azalışla 48 milyar 894 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 51 milyar 149 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 851 milyon dolar artışla 34 milyar 634 milyon dolardan 35 milyar 535 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 404 milyon dolar azalışla 85 milyar 833 milyon dolardan 84 milyar 429 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

31.05.2019

20.517

75.038

95.555

28.06.2019

22.853

73.544

96.397

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

29.08.2019

25.709

75.796

101.505

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

25.10.2019

26.481

78.504

104.985

29.11.2019

26.475

78.274

104.749

27.12.2019

25.079

81.240

106.319

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

08.05.2020

34.684

51.149

85.833

15.05.2020

 35.535 48.894 84.429
Anadolu Ajansı
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