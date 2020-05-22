1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacaklarını bildirdi.
 22 Mayıs 2020 15:18
Yazdır
Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde ulaşılan maddi tutara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazırlanan destek paketiyle esnafa, KOBİ'lere ve tüm vatandaşlara kalkan olduklarını aktaran Albayrak, "Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." ifadesini kullandı.

- Verilen desteklerde son durum

Albayrak'ın paylaşımında paketin ulaştığı büyüklüğe ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin maddi tutarı 252 milyar liraya ulaşırken, bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle 600 milyar lirayı aştı.

Toplam destek tutarının milli gelire oranı yüzde 11 olurken, maddi destek tutarının milli gelire oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Atılan adımlarla 5,5 milyona yakın aileye 1000 liralık nakdi yardım gerçekleştirildi. Yaklaşık 66 milyar lira tutarında prim ve muhtasar gibi ödemeler ötelendi.

4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı. Geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği verildi.

1,1 milyon esnafa 25 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı ödendi.

180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar lira işe devam finansmanı sağlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki
22 Mayıs 2020 15:23		 Ak Partili Bostancı'dan milletvekili transferi açıklaması
22 Mayıs 2020 14:30
Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçılara yeni destek paketi
22 Mayıs 2020 13:57		 Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
22 Mayıs 2020 13:31
'Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek'
22 Mayıs 2020 13:16		 Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı
22 Mayıs 2020 12:27
'Mansur Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur'
22 Mayıs 2020 12:07		 Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü
22 Mayıs 2020 11:47
AİHM'den Türkiye aleyhine yapılan 'Kovid-19' başvurusuna ret
22 Mayıs 2020 11:17		 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür
22 Mayıs 2020 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Rize Valisi: Dışarıdan gelen her aileden bir kişiye test yapılacak16:35 - Gençler dışarı çıktı.. Sosyal mesafeye uymadılar16:32 - FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi16:28 - Çocuklar ve gençler, virüse yetişkinlerden yarı yarıya daha az yakalanıyor16:20 - 91'lik Hilmi dede immün plazmayla koronayı yendi16:10 - Meteorolojiden 3 bölgedeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı16:07 - Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor16:04 - Bir ilde daha maske zorunlu oldu15:56 - Silivri Cezaevi'nde 82 hükümlü/tutuklunun testi pozitif çıktı15:50 - Yoğun bakımda koronavirüs hastası kalmamasını kliple kutladılar
15:43 - RTÜK'ten Sevda Noyan kararı15:39 - Bakanlıktan taksi durakları, şoför ve müşteriler için uyarı afişleri15:31 - MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama15:27 - LGS'de resen öğretmen görevlendirilmesi yapılacak15:23 - Erdoğan'dan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki15:18 - Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi15:13 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:03 - Toplu taşıma ve özel araç klimasından virüs bulaşır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs günlerinde, evinizde ekmek yapılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
TRT, yapılan hatadan dolayı 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı
Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?
LGS'de resen öğretmen görevlendirilmesi yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaz aylarında küçük patlamalar bekliyoruz
Veyis Ateş'in zor anları! Canlı yayında yine aynı ses duyuldu...
Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti
MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama
Selda Bağcan'dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki
TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
Sultangazi'de yolun ortasına dört katlı bina yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlış anlaşılmak 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 2
benzin fiyatlarına zam 3
ilenmek 1
deportivo de la coruna 2
foşur foşur 2
bilmediği bir şey yok maşallah 2
mfö'nün maske tak şarkısı 3
ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 1
emeklilik hayalleri 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam