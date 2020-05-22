Yoğun bakımda koronavirüs hastası kalmamasını kliple kutladılar
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki sağlık çalışanları, serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kalmamasını hazırladıkları kliple kutladı.
|22 Mayıs 2020 15:50
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki sağlık çalışanları, serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kalmamasını hazırladıkları kliple kutladı.
Salgın sürecinde yoğun bir çaba ortaya koyan sağlık çalışanları, bayram öncesi yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastası bulunmamasının sevincini yaşadı. Sağlık çalışanları, hazırladıkları klipte vatandaşların bayramını da kutladı.
Tulumlarının arkasına yazdıkları harflerle "Reanimasyon-3" yazısı oluşturan ve göğüslerinde Türk bayrağı bulunan sağlık çalışanları "Hep seninleyiz Türkiye" isimli marşı seslendirdi.
Videonun sonunda ise sağlık çalışanları hep birlikte "İyi bayramlar Malatya, iyi bayramlar Türkiye" dedi.
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