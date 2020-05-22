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Silivri Cezaevi'nde 82 hükümlü/tutuklunun testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nda bulunan tutuklu/ hükümlülerden 82'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, kronik hastalığı bulunan bir hükümlünün de hayatını kaybettiğini bildirdi.
 22 Mayıs 2020 15:56
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Silivri Cezaevi'nde 82 hükümlü/tutuklunun testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nda bulunan tutuklu/ hükümlülerden 82'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, kronik hastalığı bulunan bir hükümlünün de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin 44'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin devam ettiğine yönelik 8 Mayıs'ta kamuoyu bilgilendirmesinin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tarihten itibaren kurumda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde rutin aralıklarla filyasyon çalışması yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla Silivri 7 No'lu L Tipi Cezaevi'nde 47, Silivri 8 No'lu L Tipi Cezaevi'nde 35 olmak üzere, Kovid-19 vaka sayısı 82'dir. Ayrıca tüberküloz, verem gibi kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlü, 7 Mayıs'ta sağlık kurumuna sevk edilmiş, aynı tarihte Kovid-19 testinin negatif olduğu anlaşılmış olup tedavi sürecinde testi pozitife dönmüş ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ettiği sırada 21 Mayıs'ta saat 17.45'te hayatını kaybetmiştir."

Şu an itibarıyla tedavi süreci devam eden 82 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu/hükümlü doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, 10'u da sağlık kurumlarında tedavi edilmektedir. Aileleri, tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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