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Meteorolojiden 3 bölgedeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor
 22 Mayıs 2020 16:10
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Meteorolojiden 3 bölgedeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 23-25 Mayıs'ta gece ve sabah saatlerinde, söz konusu bölgeler için hafif zirai don riski bulunuyor.

Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, bu bölgelerdeki don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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