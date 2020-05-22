Meteorolojiden 3 bölgedeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı
İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor
|22 Mayıs 2020 16:10
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İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 23-25 Mayıs'ta gece ve sabah saatlerinde, söz konusu bölgeler için hafif zirai don riski bulunuyor.
Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, bu bölgelerdeki don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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