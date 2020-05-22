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Çocuklar ve gençler, virüse yetişkinlerden yarı yarıya daha az yakalanıyor

Çocuk ve gençlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma olasılıklarının yetişkinlerden yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.
 22 Mayıs 2020 16:28
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Çocuklar ve gençler, virüse yetişkinlerden yarı yarıya daha az yakalanıyor

Çocuk ve gençlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma olasılıklarının yetişkinlerden yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Londra Üniversitesi Akademisinde (UCL) görevli bilim insanları, çocukların Kovid-19'la ilişkisini inceleyen 6 bin bilimsel makaleyi analiz etti.

Uzmanlar, çocuklar ve gençlerde Kovid-19'a yakalanma riskinin, 20 yaşından büyük yetişkinlerden yüzde 56 düşük olduğu bulgusunu elde etti.

Bulguların, çocukların, çok daha azı ilk etapta hastalandığından Kovid-19'un yayılmasında rol oynama ihtimallerinin düştüğüne işaret ettiği belirtildi.

Çalışma ekibinde yer alan Profesör Russell Viner, düzenlediği basın toplantısında, "Çocuklar ve Kovid-19 hakkında şu anda giderek artan veri mevcut. Bu, duyarlılık ve bulaşma hakkında bildiğimiz ve bilmediğimiz şeyleri dikkatlice gözden geçiren ve özetleyen ilk geniş kapsamlı araştırma. Bulgularımız, çocukların ve gençlerin, enfekte olan diğerlerinden Kovid-19'u kapma olasılığının yüzde 56 düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

Duyarlılığın, enfeksiyon zincirinin kilit öneme sahip parçası olduğunu vurgulayan Viner, çalışmalarının, çocukların virüsü bulaştırmada ve salgını büyütmede daha küçük rol oynayabilecekleri görüşünü desteklediğini ancak bu konuda dikkate değer bir belirsizliğin var olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı
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