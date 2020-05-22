FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
|22 Mayıs 2020 16:32
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.A. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.A, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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