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Gençler dışarı çıktı.. Sosyal mesafeye uymadılar

Beylikdüzünde 4 ssat süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş aralığındaki gençler parklarda yan yana oturdu. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen gençlerden, bazılarının maske de takmadıkları görüldü
 22 Mayıs 2020 16:35
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Gençler dışarı çıktı.. Sosyal mesafeye uymadılar

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER İSTİKLAL CADDESİ'NDE DOLAŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Sokağa çıkan gençler Taksim ve İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile yürüyüş yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evde bulunan 15-20 yaş arası gençlerin 4 saatliğine dışarı çıkma serbestliği başladı. 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşları ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi. Gençler, sokağa çıktıkları ve arkadaşları ile buluştukları için sevindiklerini belirtti. Dört saatlik dışarı çıkma iznini İstiklal Caddesi'nde gezerek geçiren Habibe Sena Nasıp "Bu ikinci iznimiz. Az da olsa, uzun süreden sonra dışarı çıkmak iyi hissettirdi. Umarım bu hastalık kısa sürede biter. Biz özgürlüğümüze insanlar da sağlığına kavuşur" diye konuştu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

Beylikdüzünde 4 ssat süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş aralığındaki gençler parklarda yan yana oturdu. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen gençlerden, bazılarının maske de takmadıkları görüldü.

Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki gençlere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibarıyla başladı. Beylikdüzü'nde 15-20 yaş arasındaki gençler de uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi gençlerin zaman geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri oldu. Yaşam Vadisi'ne akın eden gençler arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Gençlerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

"BAZI ŞEYLERİ DEĞERİNİ HİÇ BİLMİYORMUŞUZ"

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde arkadaş grubuyla çimlerde oturan 20 yaşındaki Erkut Sergin karantina süreci ve sokağa çıkma izinler hakkında konuştu. "Bazı şeylerin değerini bilmiyormuşuz" diyen Sergin, "Karantina süreci evde geçiyor 2 aydır evdeyim. Bugün ikinci kez çıkmış oluyorum. Bakanımız sağ olsun izin verdi bize. Evde oturmaktan bir nevi psikolojimiz bozuluyordu artık. Hava almaya ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızla oturuyoruz, gitar çalıyoruz, sohbet ediyoruz. Bu şekilde karantina sürecini milletimizle beraber atlatacağımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri değerini hiç bilmiyormuşuz. İnsan dışarı çıkınca yaşadığını hatırlıyor." dedi.

SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER BAĞDAT CADDESİ VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'Nİ DOLDURDU

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bugün ikinci kez dışarı çıktı. Kadıköy'e akın eden gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde dolaştı.

Koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bir hafta aranın ardından bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yeniden dışarı çıktı. Kadıköy'e akın eden gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri arkadaşlarıyla hasret giderdi, kimileri yürüyüş yaptı. Bazıları ise zamanlarını basketbol oynayarak geçirdi. Dışarı çıkan bir genç, "Açıkçası ben nasıl giyineceğini unuttum biraz. Dışarı çıkarken ne giyilir ne giyilmez diye. Bir de hava koşulları, en son çıktığımızda marttı. Şimdi mayısa geldik. Baya farklılıklar da var. Evde bol bol okulla ilgilendik. Bol bol dinlendik, ders çalıştık. Yeni bir dil öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz daha dolaşıp eve gideceğiz daha sonra. Kalabalık olmadan gidelim biz evimize." dedi.
DHA
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