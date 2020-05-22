1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kars'a giden gelin babaevine geldi, 9 kişiye virüs bulaştırdı

Erzurum Valisi Okay Memiş: Dün itibarıyla toplam vaka sayımız 54 idi ancak bugün Horasan ilçemize bağlı bir köyden hemen komşu köy olan Kars'a gelin gitmiş bir hemşehrimiz, Kars'ta yaşarken o köyde Kovid-19 vakası var diye habersiz bir şekilde köydeki babaevine geliyor. Gelmesiyle birlikte 9 pozitif vaka çıktı. Hemen o köyü karantina altına aldık
 22 Mayıs 2020 16:55
Yazdır
Kars'a giden gelin babaevine geldi, 9 kişiye virüs bulaştırdı

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek "Pozitif vakaların seyrinde iyileşme var. Bundan bir ay önce pozitif vakalar çok daha ağır bir tabloda seyrederken bugünkü pozitif vakalarımız daha normal, neredeyse hiç yatmadan ayakta tedavi edilerek negatife dönüyorlar." dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 6. İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından Vali Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Memiş, salgının vuku bulmasının ardından Erzurum olarak büyük bir mücadele verdiklerini ve bu mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Pandemiyi yönetirken Türkiye'de alınan tedbirlerden farklı tedbirler aldıklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Çünkü Erzurum Türkiye'nin üçüncü büyük ili. Biz ilçelerden gelişleri bile seyahat izin belgesine bağladık. Tepki gördü ama uygulamamızdan dolayı özellikle il merkezinde biz salgını önledik. Erzurum'da günde en az 200-300 test yapıyoruz, vaka sayısı 1 ya da 2 veya hiç çıkmıyor. Dün itibarıyla toplam vaka sayımız 54 idi ancak bugün Horasan ilçemize bağlı bir köyden hemen komşu köy olan Kars'a gelin gitmiş bir hemşehrimiz, Kars'ta yaşarken o köyde Kovid-19 vakası var diye habersiz bir şekilde köydeki babaevine geliyor. Gelmesiyle birlikte 9 pozitif vaka çıktı. Hemen o köyü karantina altına aldık."

Erzurum'da dışarı çıkan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu aktaran Memiş, "Finansman desteği olarak 1312 firmaya 625 milyon 520 bin, 4 bin 91 esnafa 186 milyon 686 bin lira olmak üzere toplamda üç kamu bankasından vatandaşlara 998 milyon 279 bin lira kredi sağlandı. Karşılıksız ödemelerle birlikte 1 milyar 84 milyon 382 bin lira finans desteğinden bahsedebiliriz." diye konuştu.

Memiş, sağlık ekiplerinin fedakarca çalışmalarından da bahsederek şunları kaydetti:

"Sürecin başından itibaren toplam pozitif sayımız 396 ve 323 kişiyi de taburcu etmişiz. Neredeyse kafa kafaya, bu çok başarılı bir oran, tedavi sürecimiz çok iyi. Şu anda yoğun bakımda yatan hasta sayımız 6, yoğun bakımdaki entübe sayımız 3 ve vefat eden sayımız 11. Yapılan toplam test sayısı da 10 bine yaklaştı. Yüzde yüz filiyasyonu da uyguluyoruz. 42 sağlık çalışanımızda pozitif vaka tespit ettik, Erzurumspor'da 11 kişide vaka olmuştu ve bunların testleri sonradan negatif çıktı, tedaviye olumlu cevap verdiler. 14 günlük karantinaları kulüpte devam ediyor. Pozitif vakaların seyrinde iyileşme var. Bundan bir ay önce pozitif vakalar çok daha ağır bir tabloda seyrederken bugünkü pozitif vakalarımız daha normal, neredeyse hiç yatmadan ayakta tedavi edilerek negatife dönüyorlar."

Kentte tespit edilen Kırım Kongo kanamalı ateşi vakasıyla ilgili ise Memiş, toplamda 10 vakanın olduğunu, bu hastalığın da riskli olduğunu, tedbirleri aldıklarını ve çok iyi bir karantina uyguladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı
22 Mayıs 2020 18:11		 Antalya'nın Serik ilçesindeki karantina genişletildi
22 Mayıs 2020 18:04
Bakanlıktan 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi
22 Mayıs 2020 17:34		 Bir ilde daha maske zorunlu oldu
22 Mayıs 2020 16:04
Silivri Cezaevi'nde 82 tutuklunun testi pozitif çıktı
22 Mayıs 2020 15:56		 RTÜK'ten Sevda Noyan kararı
22 Mayıs 2020 15:43
Bakanlıktan taksi durakları, şoför ve müşteriler için uyarı afişleri
22 Mayıs 2020 15:39		 Google 1 Temmuz'da 'rekabet' savunması yapacak
22 Mayıs 2020 14:57
İçişleri'nden Ramazan bayramı trafik tedbirleri genelgesi
22 Mayıs 2020 14:36		 TSK'dan toplam 19 bin 495 kişi FETÖ'den ihraç edildi
22 Mayıs 2020 14:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:28 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:26 - AK Partili Turan'dan 'kiralık vekil' açıklaması18:20 - Fransa Ekonomi Bakanı: Renault tamamen kapanabilir18:11 - Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı18:04 - Antalya'nın Serik ilçesindeki karantina genişletildi17:52 - Satmak istediği aracının arızalarını söyleyen eksperi öldürdü17:40 - Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdılar17:34 - Bakanlıktan 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi17:30 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Bu ilde Korona 30 gün sonra yeniden kendini gösterdi
17:13 - Döviz haftanın son gününü nasıl tamamladı?17:11 - Toplu taşıma ve özel araç klimasından virüs bulaşır mı?16:55 - Kars'a giden gelin babaevine geldi, 9 kişiye virüs bulaştırdı16:53 - Eminönü'nde sosyal mesafesiz bayram alışverişi16:39 - Rize Valisi: Dışarıdan gelen her aileden bir kişiye test yapılacak16:35 - Gençler dışarı çıktı.. Sosyal mesafeye uymadılar16:32 - FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi16:28 - Çocuklar ve gençler, virüse yetişkinlerden yarı yarıya daha az yakalanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs günlerinde, evinizde ekmek yapılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
TRT, yapılan hatadan dolayı 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı
Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?
LGS'de resen öğretmen görevlendirilmesi yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaz aylarında küçük patlamalar bekliyoruz
MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama
Veyis Ateş'in zor anları! Canlı yayında yine aynı ses duyuldu...
Selda Bağcan'dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki
Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti
Cami hoparlöründen müzik çalınmasına bir tutuklama
Toplu taşıma ve özel araç klimasından virüs bulaşır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlış anlaşılmak 1
yere batsın 3
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 2
bilmediği bir şey yok maşallah 1
valerios leonidis 1
Yalakalık 3
renk vermemek 1
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi 2
ilenmek 1
Çıkmak 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam