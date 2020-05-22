Bu ilde Korona 30 gün sonra yeniden kendini gösterdi
|22 Mayıs 2020 17:19
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Yeni, tip Korona virüsle (Covid-19) mücadelede başarılı iller arasında gösterilen ve 30 gündür vakanın görülmediği Artvin'de 4 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Borçka ilçesinde Korona virüs semptomları gösteren bir vatandaş hastaneye başvurdu. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasını ardından kişinin ailesine yapılan testlerde 3 kişide daha Korona virüs tespit edildi. 4 vatandaş Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, temasta bulunduğu kişiler ise filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.
Bursa'dan cenazeyle gelmişler
Vakalarla ilgili yapılan ilk araştırma neticesinde Bursa'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişinin virüsü yakınlarına bulaştırdığı şüphesi üzerinde durulurken, yapılan test sonuçları şüpheleri doğruladı ve vakaların Bursa'dan geldiği tespit edildi. Cenaze merasimi ve sonrasında oluşan sosyal ortamlar nedeniyle kalabalık bir temas listesinin olduğu belirlenirken, ilk planda ilde 23 kişi karantina altına alındı.
Başta il dışından gelenler olmak üzere tüm vatandaşların, virüs taşıyıcısıymış
gibi hareket etmeleri istendi. Sosyal mesafe kuralına uyulması, maskesiz sokağa
çıkılmaması ve el hijyenine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
30 gündür vakanın görülmediği Artvin'de Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, halkı rehavete kapılmaması konusunda uyarmış, "Hiçbir şey bitmiş değil" ifadelerini kullanmıştı.
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