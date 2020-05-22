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Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdılar

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
 22 Mayıs 2020 17:40
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Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdılar

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Hakkari- Van karayolu üzerinde meydana geldi. Tahir Ege (58) yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına girerken, araç sürücüsü Ege, araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112, AFAD, İtfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ege, iş makinesinin yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılıp ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada, kaza yerinde yol güvenliğini alan polis ekipleri, toplanan kalabalığa yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
DHA
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