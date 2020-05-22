Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı

TOPLU TAŞIMA VE ÖZEL ARAÇ KLİMASINDAN VİRÜS BULAŞIR MI? Prof. Dr. Çelik: Kendi özel araçlarınızda klimaları kullanabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarında içerideki bir kişide virüs varsa klimanın esen hava dalgasıyla virüs bulaşması söz konusu olabilir. Ama kendi özel aracınızda böyle bir risk söz konusu değil.