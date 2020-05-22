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AK Partili Turan'dan 'kiralık vekil' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Partimizin, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışması var, fakat 'kiralık vekil' konusu bir kanun değil siyasi ahlak meselesi.
 22 Mayıs 2020 18:26
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AK Partili Turan'dan 'kiralık vekil' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Partimizin, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışması var, fakat 'kiralık vekil' konusu bir kanun değil siyasi ahlak meselesidir." dedi.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışmasının bulunduğunu anımsattı.

Ancak "Kiralık vekil" konusunun bir kanun değil siyasi ahlak meselesi olduğuna işaret eden Bülent Turan, "Keşke hiç gündeme gelmese dedim. Yoksa tabii ki tüm milletvekillerimizin konuya ilişkin teklifleri değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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