AK Partili Turan'dan 'kiralık vekil' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Partimizin, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışması var, fakat 'kiralık vekil' konusu bir kanun değil siyasi ahlak meselesi.
|22 Mayıs 2020 18:26
|Yazdır
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Partimizin, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışması var, fakat 'kiralık vekil' konusu bir kanun değil siyasi ahlak meselesidir." dedi.
Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışmasının bulunduğunu anımsattı.
Ancak "Kiralık vekil" konusunun bir kanun değil siyasi ahlak meselesi olduğuna işaret eden Bülent Turan, "Keşke hiç gündeme gelmese dedim. Yoksa tabii ki tüm milletvekillerimizin konuya ilişkin teklifleri değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına tepki
22 Mayıs 2020 19:02
|Erdoğan: Salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olacağız
22 Mayıs 2020 18:58
|MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak
22 Mayıs 2020 18:45
|Erdoğan'dan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki
22 Mayıs 2020 15:23
|Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi
22 Mayıs 2020 15:18
|Ak Partili Bostancı'dan milletvekili transferi açıklaması
22 Mayıs 2020 14:30
|Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçılara yeni destek paketi
22 Mayıs 2020 13:57
|Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
22 Mayıs 2020 13:31
|'Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek'
22 Mayıs 2020 13:16
|Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı
22 Mayıs 2020 12:27