Kargo çalışanıyla tartışan kişi: Gel dövüşelim
|22 Mayıs 2020 18:55
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kargo çalışanlarıyla tartışan öfkeli bir şahıs, 'Gel dövüşelim' diyerek kargoları tekmeledi.
Yeni Mahalle Çavuşlu Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kargo şubesine gelen bir şahıs, iddiaya göre, sırasını beklemeden kargosunu almak istedi. Kargo çalışanının kendisini uyarması üzerine çileden çıkan adam, kargo paketlerini tekmeledi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaşanan olaya müdahale etti.
Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olayla ilgili konuşan kargo çalışanı Samet Eren, "Biz burada zor bir görev yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza zamanında kargolarını teslim etmek için gecemizi gündüzüme katıyoruz. Ama kendini bilmezin birisi, sıra beklemeden sorun çıkarması ve 'gel dövüşelim' demesi bizi çok üzdü. Kargoları da tekmeledi" diye konuştu.
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