TÜİK Başkanı değişti
TÜİK Başkan Vekili Yinal YAĞAN Sümer Holding'e atandı, TÜİK Başkanlığını ise Kurumda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Muhammet Cahit ŞİRİN vekaleten yapacak.
|22 Mayıs 2020 19:29
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