Yeni Malatyaspor'da 2 kişide koronavirüs çıktı
Yeni Malatyaspor, korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
|22 Mayıs 2020 19:45
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Yeni Malatyaspor Kulübü'nde ikinci kez yapılan korona virüs (Covid-19) testi sonucunda bir futbolcu ve kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlanıldığı açıklandı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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