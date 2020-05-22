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Korona mağduru 15 Türk denizci karantinanın ardından dönüyor

Kruvaziyer gemilerde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Zafer Dal: Dışişleri Bakanlığımız ve Barselona Başkonsolosluğumuz bizimle bu kadar çok ilgilenmeseydi şimdi Türkiye'ye dönemezdik. Eğer yurda dönebiliyorsak bu onların sayesindedir
 22 Mayıs 2020 20:08
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Korona mağduru 15 Türk denizci karantinanın ardından dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı, çalıştıkları kruvaziyer seferlerinin durdurulmasıyla 65 gündür denizde karantinada kalan 15 Türk denizci, yurda dönmek üzere İspanya'nın Barselona kentinden ayrıldı.

ABD merkezli büyük bir şirkete bağlı kruvaziyerde çalışan Türk denizciler, zorlu bir sürecin ardından Türkiye'ye doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Bazıları 5 aydır denizde olan 15 Türk'ün, Bahama Adalarından başlayan Türkiye'ye dönüş yolculuklarını, sırasıyla Barselona, Amsterdam ve Sofya üzerinden tamamlayarak yarın akşam saatlerinde Edirne'den ülkeye giriş yapmaları öngörülüyor.

Kruvaziyer gemilerde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Zafer Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınından dolayı kruvaziyer seferlerinin durdurulmasına karar verilip, belirsizlik süreci uzayınca şirket, personelini evlerine göndermeye başladı. 65 gündür gemide karantinadayız. Ama çok şükür hepimiz sağlıklıyız ve şimdi Türkiye'ye dönüyoruz." dedi.

Şirketlerinde 45 ülkeden 10 binden fazla personelin çalıştığını aktaran Dal, diğer Avrupalı personelle gemiyle Barselona limanına geldiklerini ve burada Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunun "büyük yardım ve özverisi" sayesinde yurda dönme işlemlerini yaptırdıklarını söyledi.

Dal, sözlerine şöyle devam etti:

"Barselona'dan uçakla Amsterdam'a gidip, burada havaalanında 20 saat kaldıktan sonra yarın sabah Sofya'ya uçacağız. Oradan da otobüsle sınıra gidip, daha sonra evlerimize dağılacağız. Dışişleri Bakanlığımız ve Barselona Başkonsolosluğumuz bizimle bu kadar çok ilgilenmeseydi şimdi Türkiye'ye dönemezdik. Eğer yurda dönebiliyorsak bu onların sayesindedir."

Kruvaziyer personeli Deniz Akkaya da, sosyal medya hesabından "Ülkemiz büyüklüğünü ve vatandaşına her koşulda sahip çıktığını bir kere daha bizlere gösterdi. Allah razı olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, "Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, Madrid, Lahey ve Sofya Büyükelçiliklerimiz ile Amsterdam Başkonsolosluğumuzun olduğu eşgüdümlü bir operasyonla bu tahliye mümkün oldu. Vatandaşlarımızı, Ramazan Bayramı'nda ailelerine kavuşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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