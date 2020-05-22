Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı
|22 Mayıs 2020 20:39
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ağrı'da seçim zamanı camilerde 'dombra' çalındığı iddiası yalanlandı
22 Mayıs 2020 21:12
|Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına tepki
22 Mayıs 2020 19:02
|Erdoğan: Salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olacağız
22 Mayıs 2020 18:58
|MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak
22 Mayıs 2020 18:45
|AK Partili Turan'dan 'kiralık vekil' açıklaması
22 Mayıs 2020 18:26
|Erdoğan'dan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki
22 Mayıs 2020 15:23
|Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi
22 Mayıs 2020 15:18
|Ak Partili Bostancı'dan milletvekili transferi açıklaması
22 Mayıs 2020 14:30
|Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçılara yeni destek paketi
22 Mayıs 2020 13:57
|Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
22 Mayıs 2020 13:31