Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.
|22 Mayıs 2020 20:52
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İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.
Açıklamada, seyahat izin belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek olmadığı da kaydedildi.
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