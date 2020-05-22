73 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsle mücadeleyi kaybetti
Düzce'de 73 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsten hayatını kaybetti. Böylelikle Düzce'de korona virüs nedeni ile ölüm sayısı 10'a yükseldi.
|22 Mayıs 2020 21:15
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Düzce'de 73 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsten hayatını kaybetti. Böylelikle Düzce'de korona virüs nedeni ile ölüm sayısı 10'a yükseldi.
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'de korona virüs nedeni ile ölüm sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Alınan bilgilere göre, 73 yaşındaki T.D. bir kaç gün önce korona virüs takipli olan bir hastanın evine iftara gitti. İftar sonrasında rahatsızlanan yaşlı kadın Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 73 yaşındaki T.D. hayatını kaybetti. Düzce'de korona virüsten ölen kişi sayısı 10'a yükselmiş oldu.
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