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Sahte evrakla defterdarlıktan para aktaran avukat tutuklandı

Antalya'da defterdarlığa sunduğu sahte vekaletnameyle 99 bin 426 lirayı usulsüz olarak hesabına geçirdiği tespit edilen ve gözaltına alanın baroya kayıtlı avukat tutuklandı.
 22 Mayıs 2020 22:07
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Sahte evrakla defterdarlıktan para aktaran avukat tutuklandı

Antalya'da defterdarlığa sunduğu sahte vekaletnameyle 99 bin 426 lirayı usulsüz olarak hesabına geçirdiği tespit edilen ve gözaltına alanın baroya kayıtlı avukat tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçuna yönelik yapılan soruşturma kapsamında Antalya Barosuna kayıtlı Avukat M.Ç.'nin Antalya Defterdarlığına sunduğu sahte vekaletname ile 99 bin 426,74 lirayı usulsüz olarak hesabına geçirdiği anlaşıldı. Konunun tespiti üzerine yapılan çalışmada Antalya Defterdarlığı Genel Evrak birimince 18 Mayıs 2020 tarihinde işleme alınan, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13 Mayıs 2020 tarihli "Harç İadesi" konulu müzekkeresinin davacı işyeri tarafından başlangıçta yatırılan harcın 99 bin 426,74 lirasının iade edilmesine ilişkin olduğu ortaya çıktı. Müzekkere ekinde sayman mutemedi alındısının aslının, mahkeme kararının Yazı İşleri Müdürünce "Aslı Gibidir" yapılmış bir suretinin, yine Yazı İşleri Müdürünce "Aslı Gibidir" yapılmış talep dilekçesinin ve vekaletname suretinin bulunduğu, bu evrakların Mahkeme mührü ile mühürlendiği ve imzalandığı/paraflandığı anlaşıldı.

Ayrıca muhasebe sistemleri üzerinde yapılan araştırmada Avukat M.Ç.'ye söz konusu 99 bin 426,74 lira haricinde, 5 Aralık 2018 ve 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 9 dokuz farklı ödeme evrakı ile toplam 200 bin 76,99 lira harç iadesinin yapıldığı Defterdarlık tarafından tespit edildi.

Şüpheli M.Ç. gözaltına alınırken ikametinde ve işyerinde yapılan aramada avukatlık bürosunda suçta kullandığı değerlendirilen 4 adet kaşeye el konuldu. Şüpheli M.Ç. bugün Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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