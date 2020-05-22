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Karantinada kaldıkları yurt odasına öğrenciler için para bıraktılar

Kuveyt'ten getirilen ve Tokat'taki yurtta karantina sürecini tamamlayan 2 işçi, öğrencilere verilmek üzere odalarına zarf içinde 100 dolar ve 10 Kuveyt dinarı bıraktı.
 22 Mayıs 2020 22:47
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Karantinada kaldıkları yurt odasına öğrenciler için para bıraktılar

Kuveyt'ten getirilen ve Tokat'taki yurtta karantina sürecini tamamlayan 2 işçi, öğrencilere verilmek üzere odalarına zarf içinde 100 dolar ve 10 Kuveyt dinarı bıraktı.

8 Mayıs'ta Kuveyt'ten havayolu ile Sivas'a getirilen 280 Türk işçi, karayolu ile Tokat'a ulaştırıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın KYK yurtlarına yerleştirildi. Bugün karantina süreleri dolan işçilerden koronavirüs testi negatif çıkanlar, memleketlerine uğurlandı. Temizlik için katlara çıkan görevliler 2 odaya bırakılmış mektup ve bir miktar para ile karşılaştı. Bahtiyar Kılınç'ın kaldığı odada "Bu zarf bu odaya gelen öğrencilerimize" yazılı bir not üzerinde 100 dolar bulundu. Celal Cengizer'in kaldığı odada ise "Bu odayı paylaşan arkadaşlarıma hediye" yazılı not ile 10 Kuveyt dinarı bulundu.
DHA
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