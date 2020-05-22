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Polisler çaldı çocuklar oynadı

Karabük'te, polis ekiplerinin ekip otosundan açtıkları müzikle çocuklar erik dalı oynadı.
 22 Mayıs 2020 22:55
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Polisler çaldı çocuklar oynadı

Karabük'te, polis ekiplerinin ekip otosundan açtıkları müzikle çocuklar erik dalı oynadı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklara moral vermek amacıyla sokağa çıkma serbesti olduğu gün oyun oynadı.

Polis ekipler, çocukları Kayabaşı İlkokulu bahçesinde toplayarak ekip otosundan müzik açtı. Sosyal mesafeye uyan çocuklar ekip otosundan çalan erik dalı şarkısıyla gönüllerince eğlendi.
İhlas Haber Ajansı
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