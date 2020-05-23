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İlahiyatçılar, Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı bu kararı yerinde buluyorum. Evde bayram namazı kılınamaz. Bayram sabahı, bayramı idrak etme adına Diyanet İşleri Başkanlığının her ilde minarelerden yapacağı tekbirlere eşlik etmeliyiz
 23 Mayıs 2020 11:41
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İlahiyatçılar, Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı

- İlahiyatçılar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınmama kararını olumlu karşıladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle camilerde toplu ibadet kısıtlandı. Cuma, teravih namazlarını bir süredir camilerde kılamayan vatandaşlar, tedbirler nedeniyle bayram namazını da kılamayacak.

Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda her ilde bayram namazı saatinde minarelerde bayram günlerinin şiarından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunu yaşayacak.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle cuma namazı yerine öğle namazı kılındığını söyledi.

Bayram namazının çok geniş kalabalıkların katıldığı şenlikli ibadet olduğunu belirten Yılmaz, "Bayram namazında önemli olan kitlesel boyutlu ve geniş katılımlı olmasıdır. Bayram namazı sevinç ve kaynaşmayı gerektiriyor." diye konuştu.

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Kovid -19 tedbirleri nedeniyle bayram namazı kılınmayacağının açıklandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı bu kararı yerinde buluyorum. Evde bayram namazı kılınamaz. Bayram sabahı, bayramı idrak etme adına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her ilde minarelerden yapacağı tekbirlere eşlik etmeliyiz. Müslümanlar bunun ardından 2 rekat olan işrak (kuşluk) namazını kılabilirler. Bu namazı kılıp bayram namazının sevincine katılabiliriz. Dualarımızı aile fertleriyle beraber yaparak onlarla bayramlaşalım. Ardından da teknolojinin bize sunduğu imkanlarla internet ortamından diğer aile bireylerimizle bayramlaşalım. Bu sene koronavirüs nedeniyle böyle oldu ama inşallah ilerleyen yıllarda böyle bir durumla daha karşılaşmayız."

- "Her şeyden önce önemli olan insan sağlığıdır"

Eski müftü ve ilahiyatçı Mehmet Yahya Kutluoğlu ise dünyada birçok ülkenin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini ifade etti.

Türkiye'de de koronavirüs salgını nedeniyle birçok tedbirin alındığını belirten Kutluoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da bu süreçte bir çok karar aldı. Bunlardan en sonu ise bayram namazıyla ilgili olanıdır. Alınan bu karar, yaşadığımız olağanüstü durumdan dolayı doğru bir karar. Her şeyden önce önemli olan insan sağlığıdır. Bayram namazı vaktinde, insanların alınan karara uygun şekilde davranması ve tekbirlere eşlik etmesi en doğru hareket olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz da salgın tehlikesinin kalkmaması sebebiyle bu yıl Ramazan Bayramı namazının camilerde kılınmaması yönünde alınan karara destek vererek, "Buna her müminin uyması zorunludur. İbadetler için önce beden sağlığı şarttır." dedi.

Anadolu Ajansı
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