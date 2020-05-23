Diyanet, 'Kılınabilir' demişti. Evde bayram namazı nasıl kılınır?
|23 Mayıs 2020 17:30
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve önde gelen din alimleri, Covid-19 salgını nedeniyle evde bayram namazının kılınabileceğini belirtmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklaması için tıklayınız.
Prof. Dr. Mehmet Görmez de bir sosyal medya platformunda yayımlanan söyleşisinde, evde bayram namazı kılabileceğini belirtmiştir. Görmez, Hanefi mezhebinde, bayram namazının camide kılınması gerektiğini ancak zaruret halinde diğer mezhep imamların görüşlerine başvurabileceğine dikkat çekti.
Mehmet Görmez ayrıca, kısa süreleri ve namaz kılmayı bilen her bireyin evde aile efradına imamlık yapabileceğini belirtti. Görmez'in açıklamaları için tıklayınız.
Aşağıda Prof.Dr.Mustafa Karataş'ın nasıl evde bayram namazı kılınabileceğine dair anlatımı yer almaktadır.
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