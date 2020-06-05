Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi

Devlet memurluğu süresince memurların görmüş oldukları öğrenimlerinden yararlanabilmek için bazı görevler verilebilmektedir. Bu görevleri de memurlar kabul etmektedir. Bu bazen sınıf değiştirmek suretiyle bazen de idarecilik görevi verilmek suretiyle uygulanabilmektedir.

Peki, bu durumda olan memurların emeklilikte öğrenimlerine yönelik ek gösterge rakamlarından yararlanabilmeleri veya öğrenimlerine yönelik hizmet sınıfından başka bir hizmet sınıfına geçiş yapmaları halinde daha önceki ek gösterge rakamlarından yararlanabilmeleri nasıl olacaktır.

Görevleri itibariyle bulunmuş oldukları hizmet sınıfından başka hizmet sınıfına geçiş yapanlar:

Sınıf değişikliği sonucunda memur hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği konusu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almış, ancak detaylı olarak ve örnekler verilmek suretiyle uygulanması Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılmıştır.

Maliye Bakanlığının uygulamada olan tebliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 43 ( B ) bendi hükmünün uygulanmasına yöneliktir. Bu konuda 148 numaralı tebliğ esas alınmaktadır.

Bu Tebliğ hükümlerinin kurallarında;

- Öğretmen, mühendis, mimar gibi kadrolara ait sınıflarda görev yapmakta iken sınıf değiştirerek genel idare hizmetleri sınıfında göreve geçenlerin, bu geçişleri sırasında ilk atamalarının 1 ila 4. dereceli kadrolarda yapılmış olması halinde öğretmen, mühendis, mimar gibi unvanlara tanınan ek göstergelerden kazanılmış hak aylıklarına göre bakılmak suretiyle ek göstergeden yararlandırılmaları gerektiği,

- Ancak, bunların ilk atamalarının 1 ila 4. dereceli kadrolarda yapılmış olmaması halinde ise daha sonra kazanılmış hak aylıkları itibariyle 1-4 arasına gelinse dahi öğretmen, mühendis, mimar gibi unvanlar için belirlenen ek göstergelerden yararlanmamaları gerektiği,

Hususları bulunmaktadır.

Örnek olarak, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 5. derecede bulunan bir öğretmen, genel idare hizmetleri sınıfında 5. dereceli kadroya ait Müdür kadrosuna atanır ise, bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı birinci dereceye gelmiş olsa bile, Eğitim Öğretim Hizmetleri, Teknik Hizmetler Sınıfında l. Derece için tespit edilmiş olan 3000 ek göstergeyi alamayacak, bu kişi genel idare hizmetleri içinde yüksek öğrenim görenlerden kazanılmış hak aylıkları birinci derecede bulunanlar için belirlenen 2200 ek göstergeden yararlandırılması gerekecektir.

Ancak, ilk sınıf değiştirdiği ve atandığı Müdür kadrosunun 3. dereceli bir Müdür kadrosu olduğunda ise bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı birinci dereceye geldiğinde, bu kişi hakkında eğitim öğretim hizmetleri sınıfında l. Derece için tespit edilmiş olan 3000 ek göstergesi emekli aylık, emekli ikramiyesi işlemlerinde uygulanması gerekecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da, bu şekilde sınıf değiştirenlerin mutlak surette kazanılmış hak aylıklarına göre ek göstergeyi alabilecekleri, anlaşılmaktadır. Örneğimizdeki kişinin kazanılmış hak aylığı birinci dereceye gelmeyip ikinci dereceye geldiğini kabul ettiğimizde ise ek gösterge rakamı, yine eğitim öğretim hizmetleri sınıfı içinde 2. derece için belirlenen 2200 rakamı olacaktır.

Değerlendirme;

Devlet memurluğu görevinde kariyer olarak nitelendirilen hizmet sınıflarında görev yapanların veya aynı sınıf içerisinde kariyer görevlerde bulunanların, genel idare hizmetleri sınıfı içerisinde kariyer görev olmayan ve her memurun yapacağı işler arasında bulunan, memur, uzman, müdür gibi ünvanlara atanmak istediklerinde, bu atamalarının 1 ila 4. dereceli bir kadro olmasına dikkat etmelerini, tavsiye etmekteyiz.