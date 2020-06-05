1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi

Sınıf değişikliği yapan memurların sosyal güvenlik durumları nasıl olur?
 05 Haziran 2020 00:03
Yazdır
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi

Devlet memurluğu süresince memurların görmüş oldukları öğrenimlerinden yararlanabilmek için bazı görevler verilebilmektedir. Bu görevleri de memurlar kabul etmektedir. Bu bazen sınıf değiştirmek suretiyle bazen de idarecilik görevi verilmek suretiyle uygulanabilmektedir.

Peki, bu durumda olan memurların emeklilikte öğrenimlerine yönelik ek gösterge rakamlarından yararlanabilmeleri veya öğrenimlerine yönelik hizmet sınıfından başka bir hizmet sınıfına geçiş yapmaları halinde daha önceki ek gösterge rakamlarından yararlanabilmeleri nasıl olacaktır.

Görevleri itibariyle bulunmuş oldukları hizmet sınıfından başka hizmet sınıfına geçiş yapanlar:

Sınıf değişikliği sonucunda memur hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği konusu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almış, ancak detaylı olarak ve örnekler verilmek suretiyle uygulanması Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılmıştır.

Maliye Bakanlığının uygulamada olan tebliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 43 ( B ) bendi hükmünün uygulanmasına yöneliktir. Bu konuda 148 numaralı tebliğ esas alınmaktadır.

Bu Tebliğ hükümlerinin kurallarında;

- Öğretmen, mühendis, mimar gibi kadrolara ait sınıflarda görev yapmakta iken sınıf değiştirerek genel idare hizmetleri sınıfında göreve geçenlerin, bu geçişleri sırasında ilk atamalarının 1 ila 4. dereceli kadrolarda yapılmış olması halinde öğretmen, mühendis, mimar gibi unvanlara tanınan ek göstergelerden kazanılmış hak aylıklarına göre bakılmak suretiyle ek göstergeden yararlandırılmaları gerektiği,

- Ancak, bunların ilk atamalarının 1 ila 4. dereceli kadrolarda yapılmış olmaması halinde ise daha sonra kazanılmış hak aylıkları itibariyle 1-4 arasına gelinse dahi öğretmen, mühendis, mimar gibi unvanlar için belirlenen ek göstergelerden yararlanmamaları gerektiği,

Hususları bulunmaktadır.

Örnek olarak, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 5. derecede bulunan bir öğretmen, genel idare hizmetleri sınıfında 5. dereceli kadroya ait Müdür kadrosuna atanır ise, bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı birinci dereceye gelmiş olsa bile, Eğitim Öğretim Hizmetleri, Teknik Hizmetler Sınıfında l. Derece için tespit edilmiş olan 3000 ek göstergeyi alamayacak, bu kişi genel idare hizmetleri içinde yüksek öğrenim görenlerden kazanılmış hak aylıkları birinci derecede bulunanlar için belirlenen 2200 ek göstergeden yararlandırılması gerekecektir.

Ancak, ilk sınıf değiştirdiği ve atandığı Müdür kadrosunun 3. dereceli bir Müdür kadrosu olduğunda ise bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı birinci dereceye geldiğinde, bu kişi hakkında eğitim öğretim hizmetleri sınıfında l. Derece için tespit edilmiş olan 3000 ek göstergesi emekli aylık, emekli ikramiyesi işlemlerinde uygulanması gerekecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da, bu şekilde sınıf değiştirenlerin mutlak surette kazanılmış hak aylıklarına göre ek göstergeyi alabilecekleri, anlaşılmaktadır. Örneğimizdeki kişinin kazanılmış hak aylığı birinci dereceye gelmeyip ikinci dereceye geldiğini kabul ettiğimizde ise ek gösterge rakamı, yine eğitim öğretim hizmetleri sınıfı içinde 2. derece için belirlenen 2200 rakamı olacaktır.

Değerlendirme;

Devlet memurluğu görevinde kariyer olarak nitelendirilen hizmet sınıflarında görev yapanların veya aynı sınıf içerisinde kariyer görevlerde bulunanların, genel idare hizmetleri sınıfı içerisinde kariyer görev olmayan ve her memurun yapacağı işler arasında bulunan, memur, uzman, müdür gibi ünvanlara atanmak istediklerinde, bu atamalarının 1 ila 4. dereceli bir kadro olmasına dikkat etmelerini, tavsiye etmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memurlar, kısmi borçlanma yapabilir mi?
30 Mayıs 2020 15:05		 Memurların azami çalışabilecekleri süre nasıl belirlenmektedir?
27 Mayıs 2020 11:05
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
20 Mayıs 2020 00:04		 Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?
18 Mayıs 2020 12:30
Yaşı bekleyen kadın memur, hangi halde yetim aylığı alabilir?
28 Nisan 2020 14:55		 1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, emeklilik yaşını öne çeker mi?
26 Nisan 2020 15:15
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
23 Nisan 2020 00:03		 Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?
16 Nisan 2020 00:01
Esnaflık süreleri, emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?
15 Nisan 2020 09:35		 Belediye başkanlarına makam tazminatı ödemesi hangi şartlarda yapılmaktadır?
12 Nisan 2020 12:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:14 - THY, hafta sonu uçuş yapacak mı?... Bilal Ekşi'den açıklama00:52 - Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri00:48 - Bugün 10 millet bahçesi açılacak00:41 - Flaş! 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak00:28 - Fuat Oktay: Terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecek00:25 - HDP'li vekiller, tutuklanarak cezaevine gönderildi00:14 - Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi00:03 - Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi00:03 - 5 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Maske kullanımı ne zaman bitecek?
23:44 - Gıdada sahteciliğe dikkat! Yoğurda jelatin katılıyor23:27 - Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması23:22 - Kütahya'daki termik santraller yeniden üretime başlayacak23:10 - YÖK Başkanı Saraç duyurdu: Uzaktan eğitimde yeni dönem23:08 - Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı23:03 - Trafik kazası geçiren veteriner hekim hayatını kaybetti22:57 - Ali Koç'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret22:53 - Dünyada en çok kazanan CEO ilk kez bir kadın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MİT Tır'larından hapis cezası almış olan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi
Berberoğlu protestolarına 'Devlet malıdır' eleştirisi
Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri
HDP'li vekiller, tutuklanarak cezaevine gönderildi
5 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Bugün 10 millet bahçesi açılacak
THY, hafta sonu uçuş yapacak mı?... Bilal Ekşi'den açıklama
Fuat Oktay: Terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeşil 1
tek kişilik bank dönemi 2
Netkent 5
balığa limon sıkmak 3
lahmacuna limon sıkmak 4
Bizimkiler 2
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 8
İranda ikinci dalga 4
beni rahat bırak 2
SON İLANLAR
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Truzim 10 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler 16 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 85 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim Geçici 10 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Beltaş 35 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam