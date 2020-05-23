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Jandarmanın yeni trafik denetleme araçları göreve hazır

Jandarma Genel Komutanlığı, yeni otoyol ve trafik denetleme araçlarının görüntülerini paylaştı.
 23 Mayıs 2020 18:15
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Jandarmanın yeni trafik denetleme araçları göreve hazır

Jandarma Genel Komutanlığı, yeni otoyol ve trafik denetleme araçlarının görüntülerini paylaştı.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Jandarma Lojistik Komutanlığı tarafından tedariki tamamlanan ve birliklerimize dağıtımı gerçekleştirilecek olan otoyol ve trafik denetleme araçlarımız, milletimizin hizmetinde kullanılmak üzere kendilerine verilecek görevi bekliyor." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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