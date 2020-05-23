Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı
|23 Mayıs 2020 19:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde dün ilk bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde ilk bebeğin dünyaya geldiğine ilişkin bir video paylaştı.
Bebeğe ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildiğini belirten Koca, "Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Videoda, 3 bin 640 gram doğan Defne Sakura bebeğin 22 Mayıs'ta normal doğumla dünyaya geldiği belirtildi.
Videoda görüşlerine yer verilen anne Tuğba Sönmez de çok mutlu olduğunu ifade etti. Sönmez, "İnşallah vatana millete hayırlı olur. Çok memnunuz çok çok güzel tertemiz bir hastane olmuş emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin DEFNE SAKURA. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz. pic.twitter.com/XIOduANFUUDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020
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