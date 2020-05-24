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Virüs sebebiyle boş kalan camilerden tekbirler yükseldi

Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi
 24 Mayıs 2020 06:55
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Virüs sebebiyle boş kalan camilerden tekbirler yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip korona virüs nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını açıklamıştı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bayram Namazı kılınmadığı için camiler boş kalsa da minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Önlemler kapsamında Kızıltepe'de camiler kapılar kapalı tutulurken, cami avlusu boş ve sessiz kaldı. Bayram Namazı saatinde Yeni Camii'de bayram namazı kılınmadı ama minareden tekbir sesleri yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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