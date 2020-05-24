Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|24 Mayıs 2020 07:18
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