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Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun umursamaz yaklaşımı ve, 'kötü ekonomi virüsten daha tehlikeli' sözlerine uygun uygulamalarda bulunması ile birlikte ülkede vaka sayısı büyük bir sıçrama yaptı. 347 binden fazla vakanın görüldüğü Brezilya, Rusya'yı geride bıraktı.
 24 Mayıs 2020 07:41
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Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti

Geçen haftalarda corona virüsü salgınının yeni merkez üssü olacağı öngörülen Rusya, tespit edilen vaka sayısında üçüncü sıraya geriledi. Rusya'yı geride bırakan ülke ise son haftalarda vaka sayısında büyük bir artış yaşayan Brezilya oldu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 16.508 insanda corona virüsü vakasının görüldüğünün açıkladı. Güncel verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 347.398'e çıktı. CNN International'ın haberinde Brezilya'nın geride bıraktığı Rusya'da vaka sayısının 335 bin seviyesinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Brezilya'da son 24 saat içerisinde 965 insanın öldüğü de açıklanırken ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 22 bin 13 olarak kayıtlara geçti.

BOLSONARO MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Corona virüsünün yayılmaya başladığı dönemlerde Brezilya ile Türkiye benzer bir vaka ve ölüm trendine sahipti. Fakat Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid-19'u umursamaz tavrı salgının artış göstermesine sebep oldu.

"Kötü bir ekonomi virüsten daha tehlikeli" diyen Bolsonaro, sokağa çıkma yasağının kaldırılması gerektiğini söylemiş ve birçok kez maskesiz bir şekilde destekçileriyle bir araya gelmişti.
Sözcü
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