1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı

Bursa'da mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayıp üstlerine araç süren 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Bekçilerden kaçan şüphelilerden birinin üzerinden 193 gram metamfetamin ve 13 bin lira para çıktı.
 24 Mayıs 2020 07:50
Yazdır
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı

Bursa'da mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayıp üstlerine araç süren 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Bekçilerden kaçan şüphelilerden birinin üzerinden 193 gram metamfetamin ve 13 bin lira para çıktı.

Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri gece sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen sokaktan geçen içerisinde Ş.D. ve kız arkadaşının bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü Ş.D. 16 CFF 96 plakalı otomobili bekçilerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüpheliler ile kısa süreli kovalamaca yaşandı. 2 şüpheli kaçtıkları esnada park halindeki 5 araca çarptı. Yeşilova Mahallesi Halı Sokakta yakalanan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 193 gram metamfetamin, 13 bin lira para, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Ş.D. ve arkadaşı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sokağa çıkma tedbirlerine uymadıkları için de 3 bin 150'şer lira ceza yediği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
24 Mayıs 2020 05:31		 Kendisini uyaran güvenlik görevlisine 'testere'yle saldırdı
23 Mayıs 2020 22:33
Provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı
23 Mayıs 2020 22:29		 Seyyar satıcı kılığına giren polis katil zanlılarını yakaladı
23 Mayıs 2020 21:40
TIR'ın taşıdığı otomobillerde sıvı metamfetamin ele geçti
23 Mayıs 2020 18:27		 Polis ile öğretmen arasında 'maske' tartışması
23 Mayıs 2020 17:04
Hırsızlar sağlık çalışanının tüm birikimini çaldı
23 Mayıs 2020 16:40		 İstanbul'da ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı
23 Mayıs 2020 15:36
Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti
23 Mayıs 2020 14:56		 Kırşehir'de balkondan düşen kadın öldü
23 Mayıs 2020 14:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - Koronavirüs böcek ve sineklerle taşınabilir mi?10:35 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı... 3 büyükşehir ne zaman nomalleşecek?10:23 - Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı10:14 - 'Türkiye pik noktayı gördü, vaka sayıları 300'ün altına düşer'10:09 - Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi10:04 - Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü09:59 - Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu09:50 - Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?09:40 - Ramazandan sonra beslenmeye dikkat09:35 - İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da asker ve polislerle bayramlaştı
09:31 - Sağlık çalışanları bayramda da evlerine gidemedi09:27 - Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi09:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı:09:09 - Bakan Akar: Hem virüsle hem de terörle mücadele ediyoruz08:59 - Drone ile çocuklara bayram harçlığı08:45 - Hastaneye gitmek için evden çıktı, 159 gündür haber alınamıyor08:36 - Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor08:16 - Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması
24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlış anlaşılmak 2
defne sakura 1
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 3
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 5
kabir ziyaretleri 3
hayat eve sığar uygulaması 2
puanlama 2
market ve pazarların tıklım tıklım olması 6
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 1
banu özdemir'in tutuklanması 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam