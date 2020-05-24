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Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu süreçte sadece öğle ve ikindi vakitlerinde camilerimizde cemaatle namazlarımızı eda edeceğiz. Cuma namazlarını ise risk azalıncaya kadar camilerimizin avlularında ve açık alanlarda kılacağız
 24 Mayıs 2020 08:16
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Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayramlar, dilleri ırkları renkleri coğrafyaları ve kültürleri farklı olsa da inancı ibadeti ve duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir." dedi.

Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan Ramazan bayramı hutbesini irat etti.

Bugün küresel boyutta bir israf, bencillik ve sosyal problemlerin hayatı kuşattığını ifade eden Erbaş, son bir asırdır sorumsuzca bir yaklaşımla çevrenin kirletilerek küresel bir fesat ortaya çıktığını, hukuk ve merhametin hiçe sayılarak savaş, sömürü ve işgallerle dünyanın yarısının zor şartlarda yaşamaya ve çaresizliğe terk edildiğini söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın ihmal edilerek milyonlarca insanın açlık ve sefalete mahkum edildiğini dile getiren Erbaş, savaşlar, terör örgütleri ve işgallerin milyonlarca insanı kan, gözyaşı ve umutsuzluk girdabına sürüklediğini belirtti.

İnsanlığın birey, toplum, ekonomi, teknoloji ve tabiatla ilişkisinde sorumluluk, hukuk ve güzel ahlakı ihmal etmesinin bedelini ödediğini kaydeden Erbaş, "Yüce dinimiz İslam dünya ve ahiret huzurumuz için bizleri her daim iyiliğe, ihsan ahlakını kuşanmaya, yardımlaşmaya, paylaşmaya, cömertliğe, adalete, merhamete, kul hakkı yememeye, başta faiz olmak üzere haksız kazanca sebep olan her türlü uygulamadan uzak durmaya davet etmektedir. Zira müminler için hayat, bir iyilik yolculuğudur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Bayramlar, dilleri ırkları renkleri coğrafyaları ve kültürleri farklı olsa da inancı ibadeti ve duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir. iyilik ve mutluluğun sevgi ve esenliğin dalga dalga yayıldığı ve dayanışma ruhunun güçlendiği kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği nadide vakitlerdir. Geçen ömrümüzü muhasebe etmeyi, özümüze ve fıtratımıza yeniden yönelmeyi hatırlatan müstesna zamanlardır bayram günleri." diye konuştu.

Salgın hastalık sebebiyle buruk bir bayram sabahına uyanıldığına dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi millet olarak coşkuyla hep birlikte camiye koşup saf tutamadık. Sosyal mesafeyi korumak, virüs bulaştırıp kul hakkına girmemek için bayram ziyaretleri de yapamayacağız. Musafaha edip birbirimizle kucaklaşamayacağız. Çocuk, yaşlı, genç bütün yakınlarımızla da aynı sofra etrafında toplanamayacağız. Ancak şu hususa inancımız tamdır ki kalplerimiz aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin hiç bir önemi yoktur. Aynı duyguları yaşadığımız aynı hisleri paylaştığımız sürece uzakta olmak yarenliğimize engel değildir. Yeter ki gönül hanemizde sevdiklerimizi ağırlayalım."

Millet olarak salgın hastalığa karşı büyük bir mücadele verildiğine işaret eden Erbaş, tedbirlerin sonuç verdiğini ve camilerde cemaatle namaz kılınacak günlerin yaklaştığını vurguladı. Erbaş, şöyle devam etti:

"Camilerimiz cemaatle ibadete açıldıktan sonra da aynı kararlılıkla ve titizlikle salgın hastalıkla mücadele tedbirlerine uymak öncelikli görevimizdir. Bu süreçte sadece öğle ve ikindi vakitlerinde camilerimizde cemaatle namazlarımızı eda edeceğiz. Cuma namazlarını ise risk azalıncaya kadar camilerimizin avlularında ve açık alanlarda kılacağız ancak kronik hasta, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaşından küçük kardeşlerimiz ve hastalık belirtisi taşıyanlar biraz daha sabredecekler ve namazlarını evlerinde kılmaya devam edecekler.

Cami şadırvanları kapalı olacağından öncesinden abdestimizi alarak gelelim. Kişisel seccadelerimizi yanımızda getirelim. Cami içinde işaretle belirlenmiş yerlere seccadelerimizi serip namazlarımızı öylece kılalım. Camiye gelirken maskemizi takalım ve evlerimize dönünceye kadar çıkarmayalım. Her yönden sosyal mesafe kuralına riayet edelim. Musafahalarımızı belli bir mesafeden gönül selamı ile yapalım. Cami görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine sabırla ve hassasiyetle riayet edelim. Ta ki özlem duyduğumuz günlere bir an evvel kavuşalım inşallah."

Bayramda büyüklerin, akrabaların ve arkadaşların aranması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Allah'tan salgın hastalıktan insanlığı kurtarması niyazında bulundu.
Anadolu Ajansı
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