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Drone ile çocuklara bayram harçlığı

İzmir ve Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek bazı çocuklara drone operatörlerince sürpriz yapıldı. Operatörler, drone ile çocukların evlerine ulaşarak bayram harçlıklarını bıraktı. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
 24 Mayıs 2020 08:59
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Drone ile çocuklara bayram harçlığı

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek. Bayramı dört gözle bekleyen çocuklar ise bu yıl, bayram gezmeleri olmayacağı için büyüklerinden harçlık alamayacak. İzmir ve Ankara'da drone operatörleri bayramı evde aileleriyle geçiren çocuklara sürpriz yaptı. Operatörler, drone ile çocukların evlerinin pencerelerine ulaşarak, para bıraktı. Böylece çocuklar sokağa çıkmadan teknolojiden yararlanarak gelenek sürdürüldü. Bayram harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

'ONLAR ÇIKAMIYORSA BİZ GİDELİM DEDİM'

Türkiye drone şampiyonlarından Berat Özdemir, İzmir'de arkadaşı Levent Ali Dikim'in 11 yaşındaki kızı Eslem Bilge Dikim, 7 yaşındaki oğlu Salih Emin Dikim ve 1,5 yaşındaki Dua Hanzade Dikim'e harçlıklarını zarfta drone ile gökyüzünden ulaştırdı. Özdemir ayrıca, harçlıkları verdiği çocuklar için yarış drone'u ile performans sergileyip gösteri sundu. Özdemir, "Geleneklerimiz malum. Bayramda küçükler el öper şeker ve harçlık toplar. Benim de aklıma böyle bir çözüm geldi. Malum çocuklarımız bu yasak dönemde sokağa çıkamıyor. 'Onlar çıkamıyorsa biz onlara gidelim' dedim. Zarfa koyduğumuz parayı onlara gönderdim. Görüntülerde çok mutlu oldukları gözüküyordu" dedi.

TERASTA BAYRAM HARÇLIĞI

İHA pilotu Vedat Güneş ise Ankara'da yaşadığı sitedeki apartmanların terasına çıkan arkadaşlarının çocuklarına aynı yöntemle drone ile harçlıklarını verdi. Çocuklar, bu bayramda da bir şekilde yöntemle harçlıklarını alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Vedat Güneş, "Bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağında kutladığımız bayramda evde kalan çocuklarımız telefonla bizi arayarak bayramımızı kutladılar. Bizde onları sevindirmek için drone ile harçlıklarını gönderdik" diye konuştu.
DHA
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