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Sağlık çalışanları bayramda da evlerine gidemedi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, ailelerinden uzak bir bayram geçirmenin hüznünü yaşıyor.
 24 Mayıs 2020 09:31
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Sağlık çalışanları bayramda da evlerine gidemedi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, ailelerinden uzak bir bayram geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Kırklareli Devlet Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde görev yapan Nazlı Karaca, Berna Çalık, Fırat Pey, Mehmet Ali Afşar, Nurcan Güven ile Levent Şenol, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir evlerinden ayrı kalan sağlık çalışanları sosyal medya hesapları ile bazı programlar aracılığıyla özlem duyduğu çocuklarını, anne babalarını, nişanlılarını ve yakınlarını arayarak görüntülü görüştü. Yakınları ile kısa süre sanal ortamda bayramlaşan sağlık çalışanları, yeniden görevlerinin başına döndü.

Hemşire Nazlı Karaca, AA muhabirine, 15 yıldır gece gündüz demeden görevinin başında olduğunu söyledi. Kovid-19 sürecinde çok büyük stres yaşadıklarını, sorumluluklarının çok yüksek olduğunu belirten Karaca, "Biz hem ailelerimize zarar vermemek hem de hastalarımızı tedavi etmek için çalışıyoruz. Hastalar yoğunlaşmaya başladığında çoğumuz yurtlarda ve otellerde kalmaya başladık. Benim 2 çocuğum var. Uzun bir zamandır otelde kalıyorum." dedi.

Karaca, çocuklarından çok hastalarını düşündüğünü, bayramda da ailelerinden uzak görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak "İlk başta korktuk, sonra korkularımız ile yüzleştik. Şu anda alışmış durumdayız. Hastalarımıza şifa verdiğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur yaşarken ailemizden ayrı olduğumuz, hasret duyduğumuz için üzgünüz. Şu an bir çoğumuz hasret çekiyor. Ailelerimizle bu bayram kucaklaşamıyoruz ama görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

- "Bu bayram biraz buruk geçiyor"

Eşi ve kızı ile sanal ortamda bayramlaşan hemşire Levent Şenol ise hüzünlü bir bayram geçirdiğini dile getirdi. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Şenol, "Bu bayram biraz buruk geçiyor. Sevdiklerimizle olamayacağız. Sevdiklerimizi ve yakınlarımızı telefon ile görüntülü arayarak bayramlaşıyoruz. Bu süreçte hepimize büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun, evlerinden çıkmasınlar." diye konuştu.

Hemşire Berna Çalık da salgının sona ererek ailesine kavuşacağı günü beklediğini ifade etti. Salgın ile mücadelenin henüz bitmediğinin altını çizen Çalık, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı
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