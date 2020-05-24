1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da asker ve polislerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker ve polislerin bayramını kutladı
 24 Mayıs 2020 09:35
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da asker ve polislerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker ve polislerin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Geceyi burada geçiren Soylu ile beraberindekiler, sabah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerin bayramını kutladı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, kahraman askerlerin milletin umudu olduğunu söyledi. Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin bulunduğu yerin daha önce teröristlerin kamp olduğunu, yaz, kış buraların teröristlerle dolu olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Yüksekova ve Hakkari'de şehadetle buluşan evlatlarımız ve kahramanlarımızın sayesinde buralar temizlendi. Onlara millet olarak minnettarız. Millet olarak onlara borçluyuz. Bayramda elbette ecdadımızı, tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapanları anmak temel sorumluluğumuzdur. Onların bayramını tebrik ederek başlamak doğru olandır. Şu an 3 bin 200 metredeyiz. Bulunduğumuz yerde yüzlerce terörist vardı ve buralarda hakimlerdi. Bugün bu dağlar, bu topraklar bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir. Burada kılınan namazlar, haysiyetimiz ve onurumuzdur. Burada onurlu ve şerefli bir görev yapıyorsunuz. Bu onurlu ve şerefli görevin duacısı da millettir."

Daha sonra Cilo Dağları'ndaki Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, burada görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Yıldırım'ın annesini telefonla arayarak bayramını kutladı, askerlerle bir araya geldi.

Ardından Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret eden Soylu, nöbet tutan polislerle kahve içti, kahvaltı programına katıldı. Polis memurlarının aileleriyle telefonda görüşerek bayramlarını kutlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, bölgede yaşanan kötü günlerin yerini huzura bıraktığını ifade etti. Soylu, "Çoğu gitti azı kaldı. Fotoğrafın tamamını görebiliyoruz. Sınır dışında kahramanlarımızın yaptıklarını görebiliyoruz. Bize kurulan pusuların, oyunların hem milletimizin hem sizlerin hem de Allah'ın hikmetiyle teker teker bozulduğunu biliyoruz. Onun için Türkiye'de ve sınır dışında görev yapan tüm meslektaşlarınızın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı:
24 Mayıs 2020 09:23		 Bakan Akar: Hem virüsle hem de terörle mücadele ediyoruz
24 Mayıs 2020 09:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı
24 Mayıs 2020 04:29		 24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Mayıs 2020 00:03
Erdoğan: Yarından tezi yok, gönül seferberliği başlatıyoruz
23 Mayıs 2020 23:36		 Elazığ Valisi uyardı: Yeni vaka görüldü, evden çıkmayalım
23 Mayıs 2020 23:18
Bakan Kasapoğlu'ndan 1000 kişiye milli takım forması
23 Mayıs 2020 23:13		 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı bir sınav verdi'
23 Mayıs 2020 22:49
Akar ve komutanlar sınır hattında komandolarla iftar yaptı
23 Mayıs 2020 22:26		 Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyi ilk 20'de
23 Mayıs 2020 22:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - Koronavirüs böcek ve sineklerle taşınabilir mi?10:35 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı... 3 büyükşehir ne zaman nomalleşecek?10:23 - Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı10:14 - 'Türkiye pik noktayı gördü, vaka sayıları 300'ün altına düşer'10:09 - Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi10:04 - Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü09:59 - Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu09:50 - Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?09:40 - Ramazandan sonra beslenmeye dikkat09:35 - İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da asker ve polislerle bayramlaştı
09:31 - Sağlık çalışanları bayramda da evlerine gidemedi09:27 - Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi09:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı:09:09 - Bakan Akar: Hem virüsle hem de terörle mücadele ediyoruz08:59 - Drone ile çocuklara bayram harçlığı08:45 - Hastaneye gitmek için evden çıktı, 159 gündür haber alınamıyor08:36 - Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor08:16 - Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması
24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 1
kabir ziyaretleri 3
Yanlış anlaşılmak 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 5
yara sıcakken sarılır 3
hayat eve sığar uygulaması 2
küstün mü sorusu 1
sorun yoksa,sorun vardır 1
ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 3
maydanoz 2,5 tl 4
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam