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Ramazandan sonra beslenmeye dikkat

Ramazan ayında değişen beslenme rutini, bayramdan itibaren normale dönecek. Bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sisteminde olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti.
 24 Mayıs 2020 09:40
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Ramazandan sonra beslenmeye dikkat

Ramazan ayında değişen beslenme rutini, bayramdan itibaren normale dönecek. Bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sisteminde olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti.

Ramazan ayında, sıcak havada vatandaşlar ortalama 17 saat oruç tuttu. Uzun saatler aç ve susuz kalmak, öğünlerin iftar ve sahur olarak ikiye düşmesi, vücudun düzenini de değiştirdi. Bu bir aylık sürecin ardından Ramazan Bayramı için de zengin sofralar hazırlanıyor. Uzmanlar, özellikle bayram boyunca sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyardı. Ramazanda günde iki öğünle beslenmenin vücudun metabolizmasını yavaşlattığı için Ramazan sonrası fazla besin tüketildiğinde hızlı kilo alımıyla birlikte birçok hastalığa yakalanılabileceğine dikkat çekildi. Bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.

'BAŞTA BAĞIRSAK VE MİDE ETKİLENİYOR'

Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, bir ay süresince oruç tutan kişinin metabolizmasının yavaşladığını ardından gelen bayramda ise insanın kendisini tamamen serbest hissederek fazla yediğini belirterek, "Bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor bu durumlarda. Bunların başında mide, bağırsak rahatsızlıkları geliyor. Özellikle bizim akut gastrit dediğimiz halk arasında mide fesadı denilen hastalıklar çok sık görülüyor. Aşırı ve ağır yemekler özellikle yağlı, baharatlı ve ağır tatlılar midede sindirim sıkıntısına yol açıyor. Hazım bozukluğu, aşırı mide salgısı ve gaz oluşumu ortaya çıkıyor. Bulantı, kusma, mide yanması, karın ağrısı gibi belirtilerle akut gastrit dediğimiz tablolara sık rastlıyoruz. Bunun yanında bağırsaklar da etkileniyor. Bazen bu tabloya ishal dediğimiz durumlar da katılabiliyor. Bu şekilde mide ve bağırsak sorunları gözükebiliyor" dedi.

Şeker hastalarının bayramdan sonra kontrollerinin bozulduğunun görüldüğünü de belirten Uzman Dr. Yetim, "Kendilerini uyarınca şöyle derler. 'E doktor bey bayramdı' Sanki bayramda kendilerini hak etmiş olarak görüyorlar. Sonuç olarak kan şekerleri yükseliyor. Kan şekerlerinin yükselmesi kısa, orta ve uzun vadede çeşitli sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla aşırı tatlı, yağlı, baharatlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınmak ayrıca aşırı yemeden de kaçınmak. Havalar sıcak yine aşırı soğuk tüketiminden de kaçınmak faydalı olur" dedi.

'EN ÖNEMLİ KURAL PORSİYONA DİKKKAT ETMEK'

Normal yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme eğiliminin olabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Bu durum kilo artışına, tansiyon, şeker problemlerine ve şişkinlik, hazımsızlık, reflü gibi sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Beslenmenizde dikkat edeceğiniz bazı noktalarla bu sağlık sorunlarını engellemek mümkün. Bayramlarda sağlıklı beslenmenin en önemli kuralı porsiyonlara dikkat etmek ve öğün düzenini doğru bir şekilde oturtmaktır. Eski öğün düzenine yavaş yavaş dönmeli ve yağ, şeker, enerji içeriği yüksek besinlerin tüketimine dikkat etmeye çalışın. Bu besinler mümkünse tadımlık olmalıdır ve özellikle hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olan bireyler bu besinlerin tüketimini sınırlandırmalıdır" dedi.

UZMANDAN, BAYRAMDA BİR ÖĞÜN ÖNERİSİ

Ramazandan sonrası için öğün tavsiyesinde bulunan Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayram sabahına yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını, mevsim sebzelerini ve iyi yağ kaynakları olan zeytin ve ceviz gibi besinleri içeren bir kahvaltıyla başlayın. Öğle öğününde 1 kase çorba, peynirli veya ton balıklı salata ve yoğurt tüketmek hem besleyici hem de hafif bir öğle menüsü oluşturmanızı sağlar. Akşam yemeğinde de tabağımızın yarısını zeytinyağlı sebze yemeği, 1/4'üne bulgur pilavı gibi sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı ve geri kalan 1/4'üne et, tavuk, balık veya kurubaklagil yemeği almak dengeli bir menü oluşturmayı sağlar. Akşam yemeğini de kefir, yoğurt veya ayran gibi bir süt ürünüyle tamamlamayı unutmayın. Gün içinde ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, meyve ve süt ürünleri, az yağlı krakerler veya meyveli kurabiyelerden oluşan 1-2 ara öğün yapmak da sonraki öğüne kadar çok acıkmanızı engeller ve besin alımınızı kontrol etmeye yardımcı olur. Bayramda genelde baklava gibi ağır şerbetli hamurlu tatlıların tüketimi artar. Bu tür tatlılar yerine sütlaç, kazandibi, güllaç, dondurma gibi sütlü tatlıları veya meyve tatlıları tercih edilmelidir. Ramazan ayı boyunca vücudunuz susuzluğa alışmış olabilir ama özellikle havaların ısındığı bu günlerde susamayı beklemeden 2-3 saatte 1-2 bardak olacak şekilde gün içinde en az 2 litre su tükettiğinizden emin olun."
DHA
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