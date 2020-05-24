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Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e çıktı.
 24 Mayıs 2020 09:50
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Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 344 bin 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 248 bin 366 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e ulaştı.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 666 bin 828 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 98 bin 683 kişi öldü.

- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (349 bin 113), Rusya (335 bin 882), İspanya (282 bin 370), İngiltere (257 bin 154), İtalya (229 bin 327), Fransa (182 bin 469), Almanya (179 bin 986), Türkiye (155 bin 686), İran (133 bin 521), Hindistan (131 bin 920), Peru (115 bin 754), Kanada (83 bin 621), Çin (82 bin 974), Suudi Arabistan (70 bin 161), Meksika (65 bin 856), Şili (65 bin 393), Belçika (56 bin 810), Pakistan (54 bin 601), Hollanda (45 bin 64), Katar (42 bin 213), Ekvador (36 bin 258), Belarus (35 bin 244), İsveç (33 bin 188 ), Bangladeş (32 bin 78), Singapur (31 bin 68), İsviçre (30 bin 725), Portekiz (30 bin 471), Birleşik Arap Emirlikleri (28 bin 704), İrlanda (24 bin 582), Endonezya (21 bin 745), Güney Afrika (21 bin 343), Polonya (20 bin 931), Ukrayna (20 bin 580), Kuveyt (20 bin 464) ve Kolombiya (20 bin 177)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 675, İtalya 32 bin 735, İspanya 28 bin 678, Fransa 28 bin 332, Brezilya 22 bin 165, Belçika 9 bin 237, Almanya 8 bin 366, İran 7 bin 359, Meksika 7 bin 179, Kanada 6 bin 355, Hollanda 5 bin 811, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 308, İsveç 3 bin 992, Hindistan 3 bin 869, Rusya 3 bin 388, Peru 3 bin 373, Ekvador 3 bin 96, İsviçre 1905, İrlanda 1604, Endonezya 1351, Portekiz 1302, Pakistan 1133, Polonya 993, Kolombiya 705, Şili 673, Ukrayna 605, Bangladeş 452, Güney Afrika 407, Suudi Arabistan 379, Birleşik Arap Emirlikleri 244, Belarus 194, Kuveyt 148, Singapur 23 ve Katar 21."
Anadolu Ajansı
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