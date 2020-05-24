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Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu

Bayramdaki 4 günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Haziran'da yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.
 24 Mayıs 2020 09:59
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Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermesinin ardından hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı.

Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öngörülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK

İç hat ve dış hat uçuşları Haziran ayı başında kademe kademe başlayacak. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

AT YARIŞLARI HAZİRANDA

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

DİŞÇİLER EYLÜL'DE

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

25 İLDE SIFIR VAKA

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

İSTANBUL HALA RİSKLİ

İstanbul'da bazı ilçeler dışında vaka sayısında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıkıntı halen sürüyor.İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hala yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor.

TOPLUM YORGUNLUĞU

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.

İLK KONULAN YASAK EN SON KALKACAK

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI GÜNDEMDE

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok tartışılan konuyu oluşturuyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek.
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