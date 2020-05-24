Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
|24 Mayıs 2020 10:04
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Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni koronvirüs vakasının görüldüğünü bildirdi.
Gündoğdu yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.
Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."
Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli." ifadesini kullandı.
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