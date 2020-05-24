1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni koronvirüs vakasının görüldüğünü bildirdi
 24 Mayıs 2020 10:04
Yazdır
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni koronvirüs vakasının görüldüğünü bildirdi.

Gündoğdu yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.

Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastaneye gitmek için evden çıktı, 159 gündür haber alınamıyor
24 Mayıs 2020 08:45		 Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
24 Mayıs 2020 07:18
Hurda motosikletle sokağa çıktı 12 bin TL ceza yedi
24 Mayıs 2020 06:31		 Bozkırın ortasındaki 'yeşil cennet': Sultan Sazlığı
23 Mayıs 2020 22:37
İstanbul'da bayramda hafif yağış bekleniyor
23 Mayıs 2020 18:57		 40 metrelik fırın ünitesi Samsun'a tırla 5 günde getirildi
23 Mayıs 2020 18:48
Tatlılarda büyük oyun: Merdiven altı üretimlere dikkat!
23 Mayıs 2020 18:42		 Özdil'in kaçak villasıyla ilgili encümen kararının detayları ortaya çıktı
23 Mayıs 2020 18:19
Ankara'da market ve fırınlarda yoğunluk yaşanmadı
23 Mayıs 2020 16:05		 Belediye işçileri halay çekerek bayram temizliği yaptı
23 Mayıs 2020 15:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - Koronavirüs böcek ve sineklerle taşınabilir mi?10:35 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı... 3 büyükşehir ne zaman nomalleşecek?10:23 - Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı10:14 - 'Türkiye pik noktayı gördü, vaka sayıları 300'ün altına düşer'10:09 - Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi10:04 - Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü09:59 - Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu09:50 - Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?09:40 - Ramazandan sonra beslenmeye dikkat09:35 - İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da asker ve polislerle bayramlaştı
09:31 - Sağlık çalışanları bayramda da evlerine gidemedi09:27 - Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi09:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı:09:09 - Bakan Akar: Hem virüsle hem de terörle mücadele ediyoruz08:59 - Drone ile çocuklara bayram harçlığı08:45 - Hastaneye gitmek için evden çıktı, 159 gündür haber alınamıyor08:36 - Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor08:16 - Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Ali Erbaş'tan camide cemaatle namaz açıklaması
24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selda bağcan 1
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 2
bunların hayalinde ezan dışında başka ses duymak vardır 1
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 1
kabir ziyaretleri 3
Yanlış anlaşılmak 2
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 1
sorun yoksa,sorun vardır 1
yara sıcakken sarılır 3
bayram şekeri 5
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam